Mentana: “Già celebre anchorman vent’anni prima di Berlusconi e del Tg4”

il ricordo

"Era il volto più conosciuto dei Tg italiani"

«Se ne è andato Emilio Fede, e tanti – anche solo per ragioni di età – ne ricorderanno solo il crepuscolo professionale e giudiziario. Sarebbe sommamente ingeneroso. Emilio Fede, vent’anni prima di Berlusconi e del Tg4, era già l’anchorman più conosciuto dei tg italiani». Così il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ricorda su Facebook Emilio Fede.

«L’ho incontrato al Tg1 nel 1980, e le nostre vite professionali si sono intrecciate a più riprese – scrive ancora Mentana -. L’ho avuto anche come direttore nel 1982, un’era geologica fa. Facemmo poi, nello stesso gruppo, telegiornali completamente diversi, ma con gli occhi di oggi potrei dire che sdoganò un genere oggi ampiamente diffuso, quello dei programmi giornalistici apertamente schierati. Umanamente, anche quando eravamo molto distanti per scelte professionali, non fu mai sleale. Il resto è storia che abbiamo raccontato negli ultimi 15 anni».

