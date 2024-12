Mercatino di Natale a Bolzano super blindato dopo Magdeburgo

agenzia

Numerose pattuglie e nuovi new jersey all'ingresso

BOLZANO, 21 DIC – Il Mercatino di Natale di Bolzano, dopo l’attacco con quattro morti a Magdeburgo in Germania, si presenta oggi super blindato. In piazza Walther agli ingressi c’è un vero e proprio cordone di pattuglie della forze dell’ordine, mentre uomini della protezione civile dell’Ana stanno posando ulteriori barriere di cemento per ostacolare a mezzi non autorizzati l’ingresso in piazza. Anche a Trento è forte la presenza della forze dell’ordine, in divisa e in borghese, con un presidio di sicurezza e cubi di cemento in piazza Fiera. Il questore di Bolzano Paolo Sartori, in occasioni delle numerose manifestazioni in programma nel periodo di Natale in tutta la Provincia di Bolzano, con un’ordinanza ha disposto specifici servizi di pubblica sicurezza “con la compartecipazione di tutte le forze di polizia, secondo le indicazione arrivate dal ministero dell’Interno e come emerso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. “Lo scopo di tale iniziative è di garantire a tutti i cittadini e visitatori la possibilità di assistere a questi eventi in tranquillità e serenità”, così il questore. A Bolzano non sono mai andati in pensione i new jersey installati nel centro storico dopo l’attentato al mercatino a Berlino nel 2016. Sono infatti ancora in servizio i dissuasori ‘artistici’ che furono allestiti da quattro artisti locali, non senza polemiche.

