Messa di suffragio per Chiara Poggi a Garlasco

agenzia

Il paese si stringe intorno ai genitori

MILANO, 13 AGO – Nel diciottesimo anniversario della sua morte, come tutti gli anni, oggi Chiara Poggi è stata ricordata con una messa di suffragio che si è tenuta alle 18 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta di Garlasco. I genitori e il paese si sono raccolti tra strette di mano e abbracci per ricordare Chiara, uccisa 18 anni fa nella villetta di via Pascoli dove abitava con la famiglia. Il suo nome, e il caso Garlasco, sono tornati sulle prime pagine dei quotidiani e al centro di decine di talk show televisivi dopo la clamorosa riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio. Per l’omicidio della ragazza, all’epoca 26enne, è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni ora con il regime della semi libertà. Mamma Rita e papà Giuseppe Poggi hanno chiesto silenzio, almeno oggi: “Non abbiamo niente da dire – ha detto mamma Rita – vogliamo solo trascorrere l’anniversario in silenzio e da soli”, ricordando Chiara, sepolta nella tomba di famiglia a Pieve Albignola, dove anche in questi giorni d’estate non mancano fiori freschi e biglietti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA