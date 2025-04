Messner, ‘all’alpinismo di oggi manca un Walter Bonatti’

agenzia

'Occorre anche saper pensare la montagna'

BOLZANO, 28 APR – In occasione della 73a edizione del Trento Film Festival Reinhold Messner ha presentato in anteprima il documentario K2 – Der Grosse Streit (K2 – La grande controversia). Nel 1971, Bonatti stesso aveva indicato l’altoatesino come suo legittimo erede, nel libro “I giorni grandi”. “Oggi sto ancora aspettando qualcuno che possa raccogliere il nostro testimone”, ha dichiarato Messner. “La differenza infatti sta – secondo il Re degli ottomila – nel racconto. Oggi tantissimi alpinisti sono preparati fisicamente e fanno grandi cose, ma a mio avviso occorre anche saper pensare la montagna, riflettere su di essa e darle un significato altro. Occorre saper scrivere, per esempio. Walter Bonatti sapeva scrivere, sapeva raccontare. Nell’ultima parte della mia vita, io mi sto dedicando specificatamente a questo. E, se devo indicare un fuoriclasse che in tempi più recenti è riuscito a fare altrettanto, questo è senz’altro Wojciech Kurtyka. Lui sì che può essere considerato un alpinista completo, da questo punto di vista. In questo senso è sicuramente stato nostro erede”, ha aggiunto.

