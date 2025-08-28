Meteo, Italia divisa in due: piogge intense al Nord, afa al Sud

Le previsioni

E in Sicilia l'afa proseguirà più a lungo

Italia divisa in due tra le piogge monsoniche del Nord e il caldo africano del Sud. Questa domenica sarà soleggiata ma dal primo settembre è attesa una nuova perturbazione. Sono le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, che vede nella situazione di questo fine agosto “l’influenza dell’ex uragano Erin, ormai declassato a ciclone extratropicale».

«Nel dettaglio – afferma – le prossime ore vedranno l’apice del maltempo al Nord-Ovest e in Toscana con tutti i peggiori fenomeni attesi: si prevedono piogge molto abbondanti tra Piemonte e Lombardia, violenti temporali tra Liguria di Levante e Toscana, venti forti di Scirocco lungo le coste tirreniche e in Sardegna, grandinate più probabili sul Mar Ligure e coste adiacenti e sulla Pianura Padana centro-occidentale. La situazione rimarrà invece afosa specie in Sardegna, Sicilia, Foggiano, medio Adriatico e Romagna».

«Venerdì – aggiunge Tedici – avremo lo spostamento del fronte perturbato verso le regioni centrali e il Nord-Est: si prevedono piogge abbondanti ed intense sul Triveneto, temporali forti con grandine verso Toscana, Umbria e Lazio, con qualche fenomeno in arrivo anche tra Campania e medio Adriatico.Sabato i rovesci colpiranno soprattutto il Sud, anche se nella prima parte della mattinata rimarrà una residua instabilità al Centro-Nord. Domenica il tempo tornerà a tratti soleggiato, ma si tratterà di una tregua: il primo giorno di settembre è prevista una nuova perturbazione atlantica ancora con tanta pioggia specie al Nord».