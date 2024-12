Metro C Roma, si riducono i cantieri su via dei Fori Imperiali

agenzia

Verso completamento la stazione Colosseo-Fori e intera tratta T3

ROMA, 20 DIC – Vicini al completamento i lavori per la realizzazione della stazione Colosseo/Fori Imperiali della Linea C, facente parte della tratta T3 da San Giovanni a Colosseo/Fori Imperiali. Dal giorno 23 dicembre sarà definitivamente liberata dal cantiere la carreggiata di via dei Fori Imperiali sul lato sud, ovvero sul lato del clivo di Venere Felice, da via del Tempio della Pace a piazza del Colosseo. Proseguono invece le attività nel cantiere sul lato opposto, sotto il belvedere Cederna, e in alcune aree adiacenti alla strada. È quanto fa sapere Roma Metropolitane. Si procede nel frattempo al completamento della stazione/museo, che aprirà al pubblico il prossimo anno insieme alla stazione/museo Porta Metronia dopo i necessari collaudi, nonché dopo la fase di pre-esercizio finalizzata a ottenere le necessarie autorizzazioni per l’avvio del servizio.

