Metta(IIT), fondamentali investimenti in infrastrutture ricerca

Per frenare fuga di talenti all'estero

TRIESTE, 09 APR – “La caccia al talento è fondamentale, ma continuiamo a esportare talenti negli Usa, giovani italiani che emigrano per trovare l’opportunità per fare ricerca. Quello che abbiamo provato a realizzare noi è costruire un programma simile agli Stati Uniti per attrarre ricercatori, e abbiamo investito tanto sulle infrastrutture”. Così Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia, ha riepilogato la storia e la missione di IIT, all’evento Selecting Italy. “Le infrastrutture sono fondamentali, perché serve dare macchine e laboratori ai ricercatori. E grazie a questi investimenti abbiamo avuto un’attrattività pazzesca. Il 20% dei nostri ricercatori sono italiani che erano all’estero – ha aggiunto – e che siamo riusciti a riportare in Italia”.

