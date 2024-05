‘Metti giubbotto anti proiettile’, Gualtieri minacciato

agenzia

Da utente social sotto post su Tor Bella Monaca, 'ho denunciato'

ROMA, 13 MAG – “Metti il giubbotto anti proiettile”. Una minaccia esplicita sotto un post del sindaco di Roma Roberto Gualtieri che parlava di una sua visita a Tor Bella Monaca per progetti di rigenerazione urbana. “Ho provveduto a denunciare questo commento. Non accetto intimidazioni da parte di nessuno. A Tor Bella Monaca andiamo avanti per la legalità e la riqualificazione, con il supporto dei tantissimi cittadini onesti”, la replica del primo cittadino di Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA