Mezzo militare esce di strada, sei feriti in Fvg

Nessuno in pericolo di vita. Sul posto 2 ambulanze, 2 elicotteri

AVIANO, 12 GIU – Sei militari della Brigata Ariete sono rimasti coinvolti in un incidente stradale che si è verificato questa mattina a Marsure di Aviano (Pordenone). Per cause al vaglio dai carabinieri della Polizia locale, il mezzo su cui viaggiavano, una Jeep dell’Esercito, è uscito di strada. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Pordenone e i mezzi sanitari inviati dalla centrale operative Sores Fvg – tra cui due ambulanze e un’automedica – che ha dirottato precauzionalmente in zona anche i suoi due elicotteri. Dalle prime informazioni, nessuno dei militari coinvolti sarebbe in pericolo di vita.

