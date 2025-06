Mezzo pesante si ribalta, 9 km di coda sulla A1

agenzia

Nel tratto tra Cassino e Pontecorvo, direzione Roma

ROMA, 03 GIU – Alle ore 7 circa, sulla A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo verso Roma, si registrano 9 km di coda in seguito ad un incidente autonomo di un mezzo pesante, avvenuto nella notte all’altezza del km 660, che si è ribaltato perdendo parte del carico sul piano viabile. Attualmente, il traffico è da poco tornato a transitare su tre corsie in direzione Roma. Agli utenti che da Napoli sono diretti verso Roma, si consiglia di uscire a Cassino, percorrere la SS6 Casilina e rientrare in autostrada a Ceprano. Lo rende noto l’ufficio stampa di Autostrade.

