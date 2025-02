‘Mi hanno licenziato’ e dà fuoco a un hotel vicino Roma

agenzia

Denunciato un 27enne ex dipendente dell'albergo, ha confessato

ROMA, 26 FEB – I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno denunciato un 27enne con l’accusa di aver provocato un incendio all’interno di un albergo del comune di Fiano Romano, alle porte della Capitale. I fatti risalgono alla serata del 21 febbraio quando è arrivata una segnalazione al Nue 112 . Il rogo è apparso fin da subito sospetto. Le fiamme si erano, infatti, sviluppate contemporaneamente in due locali della struttura, adibiti a deposito di masserizie, molto distanti tra loro, lasciando chiaramente intendere che l’incendio fosse di natura dolosa. L’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza ha confermato l’ipotesi; chi aveva agito, infatti, non era mai stato ripreso, segno che ad agire fosse stato un conoscitore dell’albergo. Le prime indagini hanno spinto i Carabinieri a concentrarsi su un ex dipendente della struttura, fermato poco dopo l’incendio mentre rincasava ancora con i vestiti sporchi di fuliggine. Il ragazzo ha ammesso e raccontato ai Carabinieri di aver appiccato il fuoco a causa del recente licenziamento dall’hotel. Le fiamme hanno causato solo lievi danni alla struttura. Gli ospiti presenti, precauzionalmente evacuati, non hanno riportato ferite.

