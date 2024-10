Migliaia pensionati Cgil in piazza a Milano contro Manovra

agenzia

"Piena rivalutazione quiescenze e sanità pubblica di qualità"

MILANO, 30 OTT – Migliaia di pensionati dello Spi Cgil – almeno cinquemila secondo gli organizzatori – hanno manifestato questa a mattina in piazza San Babila in centro a Milano contro la manovra di bilancio che “penalizza, tra le altre cose, anche le pensioni”. Una protesta non solo per la politica del Governo Meloni sulle pensioni e che rientra nell’ambito della mobilitazione nazionale del primo sindacato italiano. “Chiediamo la piena rivalutazione delle pensioni e il mantenimento del loro potere d’acquisto, una sanità pubblica di qualità, accessibile e universale, n fisco equo che non discrimini i pensionati e il finanziamento della Legge sulla Non Autosufficienza”, ha detto Daniele Gazzoli, segretario generale dello Spi Cgil Lombardia. Le iniziative regionali, in base a una calendarizzazione nazionale, sono cominciate lunedì settimana e si chiuderanno, per ora, domani tra Torino, Genova e Firenze. Sul palco attiviste e attivisti, Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia e Tania Scacchetti, segretaria generale Spi Cgil nazionale. “Pensare che una pensione da 1600 euro sia un privilegio è frutto di un grosso problema culturale – ha affermato Tania Scacchetti dal palco – chi è oggi in piazza manifesta anche per le giovani generazioni, con cui camminiamo fianco a fianco”.

