Migliaia senza telefono e web in due comuni della Maremma

Sindaci Massa Marittima e Montieri, 'guasto ignoto da giorni'

GROSSETO, 30 AGO – Grave disservizio della linea telefonica nei comuni di Massa Marittima e Montieri, in provincia di Grosseto dove interi paesi sono isolati da diversi giorni. Ko anche la connessione Internet. La situazione riguarda in particolare i paesi di Prata e Tatti, in mezzo alle foreste, dove i cittadini sono in isolamento ormai da cinque giorni consecutivi, e a Montieri nel capoluogo, tutte le frazioni e le aree rurali. “Il guasto – denunciano i Comuni -, nonostante le numerose segnalazioni degli utenti e l’intervento diretto delle amministrazioni comunali, non trova ad oggi né soluzioni né risposte chiare sulle tempistiche di ripristino”. La criticità riguarda non soltanto la comunicazione privata – ci sono molti anziani, anche in case sparse nella campagna – ma anche i servizi essenziali: sono compromessi i collegamenti sanitari (il medico di famiglia non può accedere ai fascicoli sanitari né fare le ricette), i servizi postali e bancari, oltre al funzionamento dei Pos nei negozi. “Una condizione che coinvolge alcune migliaia di persone e che non può essere ulteriormente tollerata”, denunciano i sindaci, di Massa Marittima, Irene Marconi, e di Montieri, Nicola Verruzzi che “hanno raccolto le segnalazioni dei cittadini” e “chiesto un intervento immediato e risolutivo. Nonostante ciò, hanno riscontrato gravi difficoltà di interlocuzione col gestore, che a fronte di continue sollecitazioni non ha saputo fornire indicazioni né sulla natura del guasto né su chi stia materialmente operando alla sua risoluzione”. I sindaci invitano i cittadini a chiedere i rimborsi ai propri operatori per richiedere i rimborsi previsti e annunciano che se la situazione si protrarrà intraprenderanno le azioni legali necessarie per chiedere il risarcimento dei danni.

