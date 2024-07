Migliora uomo positivo a febbre Nilo nel nord Barese

agenzia

Il paziente di 64 anni ricoverato all'ospedale di Bisceglie

BISCEGLIE, 28 LUG – Sono “in lento miglioramento” le condizioni dell’uomo di 64 anni originario di Trani, ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale di Bisceglie a causa della positività al virus West Nile. Lo rende noto la Asl Bat. Il paziente è “in condizioni stabili, vigile e collaborate”, fa sapere la Asl Bat che conferma l’infezione. Ieri il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro ha firmato una ordinanza contenente una serie di prescrizioni e indicazioni per la sorveglianza e prevenzione della infezione. Il provvedimento “resterà in vigore sino a cessata e comunicata emergenza da parte della Asl Bat”, si legge in una nota dell’Ente che ha delegato l’Amiu, società che si occupa di igiene urbana, ad avviare “urgentemente ulteriori trattamenti larvicidi e adulticidi rispetto a quelli già previsti”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA