Migliorano condizioni meteorologiche in Piemonte, allerta gialla

agenzia

Un nuovo peggioramento è atteso per domenica

TORINO, 06 SET – Migliorano le condizioni meteorologiche in Piemonte, dopo i nubifragi che hanno interessato ieri parte del territorio fino a metà giornata, con allerta arancione che riguardava la parte occidentale del territorio e quella gialla sul resto. Secondo le previsioni dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) gialla ora interessa Valle di Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Orco, Lanzo e Sangone, pianura torinese e colline di Torinese, Cuneese, Astigiano e Alessandrino, le pianure settentrionali, Valsesia, Cervo e Valchiusella e Toce. In questi territori c’è un graduale miglioramento del tempo previsto fino al pomeriggio di sabato. Un aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni anche diffuse è previsto invece per domenica. Non vengono segnalate allerte per il Piemonte meridionale. Un nuovo aumento della copertura nuvolosa con precipitazioni anche diffuse è atteso per domenica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA