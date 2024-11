Migranti: arrivata a Salerno nave ong con 33 siriani a bordo

agenzia

Non segnalate criticità. Questo è il 38esimo sbarco in città

SALERNO, 29 NOV – È attraccata alle ore 10.15, al Molo Manfredi di Salerno, la nave Aita Mari con a bordo 33 siriani di cui: 3 minori – un 17enne e due 16enni – e 2 donne. Al momento non sono state segnalate particolari situazioni di criticità in ambito sanitario. Come di consueto la macchina organizzativa è stata attivata in seguito alla riunione che si è tenuta ieri in Prefettura. Si tratta del 38esimo sbarco in città.

