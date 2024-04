Migranti, attesa nave Ocean Viking a Livorno con 53 uomini

agenzia

Attracco il 10 aprile, restano in Toscana. Tra loro due minori

LIVORNO, 09 APR – Previsto domani alle ore 9 l’attracco in porto a Livorno della Ocean Viking con a bordo 53 migranti, tutti uomini tra cui solo due minori non accompagnati. I migranti sono stati salvati al largo delle coste della Libia dalla Ocean Viking a bordo di un barcone di legno in evidente difficoltà. La nave ong attraccherà alla banchina 62 con il collaudato dispositivo di protezione civile, 118 e polizia alla Stazione marittima. I migranti dovrebbero rimanere in Toscana e saranno ridistribuiti in tutte le province.

