Migranti del centro Cara protestano davanti a Prefettura Bari

Giunti in corteo dal centro di accoglienza di Palese

(V. ‘Altra protesta di migranti al Cara di Bari…’ delle 10.18) (ANSA) – BARI, 05 NOV – Sono arrivati in corteo in piazza Libertà e stanno protestando dinanzi alla sede della Prefettura di Bari i migranti ospitati nel Cara di Palese, che questa mattina hanno lasciato il centro per richiedenti asilo e marciato verso la città per chiedere un miglioramento delle condizioni di vita all’interno del centro di accoglienza. Sul posto ci sono gli agenti della questura che stanno controllando la protesta: al momento non si registrerebbero disagi o tensioni. Non è chiaro se una delegazione di migranti sarà ricevuta in Prefettura. Gli ospiti del centro intendono ribadire le loro richieste. La manifestazione arriva all’indomani della morte di un migrante 33enne, deceduto in ospedale, dopo che domenica avrebbe tentato il suicidio. Secondo chi chiede migliori condizioni di vita, l’uomo non sarebbe stato adeguatamente curato. Così, in segno di protesta, avrebbero distrutto alcune suppellettili del Cara.

