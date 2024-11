Migranti: fondi per 45 milioni a Lampedusa

agenzia

Sindaco, 'Meloni ha mantenuto la promessa'

LAMPEDUSA, 08 NOV – “Mi aveva promesso che non mi avrebbe abbandonato e così è stato. Grazie presidente Meloni”. Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, che ieri è stato presente al comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) a Roma dove è stato approvato un nuovo pacchetto di proposte di assegnazioni di risorse finanziarie per la coesione territoriale. E fra queste, le risorse Fsc 21-27 per 45 milioni di euro per Lampedusa che, negli ultimi 30 anni, è diventata, suo malgrado, il simbolo dell’accoglienza, dei soccorsi, dei morti in mare. Solo nel 2023, l’isola a fronte di una popolazione di 6500 abitanti, ha accolto 100.938 migranti. “Solo chi ha constatato con i propri occhi il fenomeno ne ha potuto comprendere la potenza devastante e le sue enormi conseguenze su ogni aspetto sociale della vita quotidiana, dalla sanità alla rete idrica, dalla circolazione veicolare alla gestione dei rifiuti, ai servizi di base – ha detto Mannino – . Ci sono stati momenti, come nel settembre del 2023, quando in 24 ore arrivarono più di 12 mila persone, in cui ero veramente scoraggiato. Ma ricordo le parole di conforto e di affetto del presidente Giorgia Meloni che mi disse: ‘Sindaco non la lascio solo, non vi abbandono’. È passato più di un anno da allora e la gestione del fenomeno migratorio sull’isola è nettamente migliorata, con interventi che hanno riguardato non solo l’hotspot, ma anche aspetti sanitari e la questione dello smaltimento dei barchini. Ieri è arrivato anche un grosso aiuto economico al mio territorio. Ringrazio – ha concluso Mannino – il presidente Meloni per aver mantenuto la promessa e aver ascoltato le richieste e le esigenze della mia comunità”.

