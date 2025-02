Migranti, il governo pensa a un nuovo decreto per rendere operativi i centri in Albania

I TRATTENIMENTI

Si pensa a una norma specifica per evitare che nelle Corti d’appello (titolari della convalida dei trattenimenti) si possano trasferire i magistrati delle "sezioni immigrazione"

Un decreto per rendere operativi i centri in Albania. Il governo è deciso a non sospendere gli accordi con Tirana e, anzi, per consentire il trattenimento dei migranti starebbe valutando di rilanciare con un nuovo provvedimento, probabilmente un decreto legge. A parlarne, in un’intervista, è il ministro Tommaso Foti, esponente di spicco di FdI: «Valuteremo se intervenire prima della sentenza» della Corte di giustizia europea, che potrebbe arrivare a marzo.

Di certo, in un momento in cui sembrano aprirsi spiragli di dialogo tra governo e magistrati, una mossa del genere non sarebbe un buon viatico per una nuova stagione dei rapporti con l’Anm. E lo sanno bene le opposizioni, che attaccano a testa bassa: «Perseverare è diabolico – dice il Pd per voce di Simona Bonafè -, il governo fermi questa follia istituzionale che sta creando uno scontro tra poteri senza precedenti e uno spreco di risorse». Chiudere «questa pagina vergognosa, scusarsi e devolvere gli 800 milioni di euro destinati ad un centro inumano e inutile a sanità e sicurezza», la richiesta del responsabile politiche migratorie del Nazareno Pierfrancesco Majorino.

A puntare il dito sono anche Avs e Più Europa. «Si sono ormai cacciati in un pasticcio, per uscirne rinuncino ‘all’avventura albanesè e smettano di sperperare i soldi degli italiani», afferma Filiberto Zaratti. «Non gli sono bastate le pronunce dei tribunali di ogni ordine e grado a dire che è una procedura illegittima? Errare umano, perseverare è meloniano», punge Riccardo Magi nel giorno della sua conferma a segretario di +Europa.

Ma nel partito di Giorgia Meloni non ci stanno ad essere etichettati come pasticcioni. «Sui centri in Albania andiamo avanti – annuncia la vice capogruppo di FdI alla Camera, Augusta Montaruli -. L’accordo, del resto, è un modello che fa scuola in Europa con gli Stati membri, i quali stanno assumendo la posizione italiana, ad iniziare dalla presidente Ue Ursula von der Leyen. La follia è stata quella del centrosinistra, che per anni non ha governato l’immigrazione incontrollata. Le opposizioni si rassegnino».

L’iniziativa però non appare destinata a essere discussa a breve in una riunione del Consiglio dei ministri. Di certo l’idea è in campo da diversi giorni: era infatti già emersa l’intenzione di una norma specifica per evitare che nelle Corti d’appello (titolari della convalida dei trattenimenti) si possano trasferire i magistrati delle “sezioni immigrazione”: ovvero gli stessi giudici che finora hanno sempre bocciato le richieste di convalida dei trattenimenti in Albania.