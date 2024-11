Migranti in Albania, un altro flop: Tribunale si rivolge alla Corte Ue

il caso

Nelle stanze del centro italiano a Gjader anche il secondo gruppo di migranti, appena giunto, non resta più di due giorni: come già successo per i primi dodici, anche i sette nuovi richiedenti asilo saranno trasferiti in Italia. Stavolta la sezione immigrazione del tribunale di Roma, di fronte al recente decreto sui Paesi sicuri, sospende il giudizio sulla convalida del loro trattenimento rimettendo tutto nelle mani della Corte di giustizia europea. Ma la sostanza non cambia: i tre egiziani e i cinque bengalesi ora vanno via dalla struttura di permanenza per il rimpatrio in Albania e saranno portati in un centro per richiedenti asilo in Puglia.

L’aggiornamento della lista degli Stati di provenienza dei migranti ritenuti ‘sicurì, elevata a norma primaria dopo la prima bocciatura dei giudici nel mese scorso, non ha quindi sortito gli effetti sperati dal governo, rimettendo in discussione il meccanismo dei rimpatri accelerati.Dal vice premier Salvini ripartono le accuse ai magistrati: “È un’altra sentenza politica contro gli italiani e la loro sicurezza. Governo e Parlamento hanno il diritto di reagire per proteggere i cittadini, e lo faranno», attacca il leader leghista.

Per l’Associazione nazionale dei magistrati la nuova norma italiana è però «incompatibile con il diritto dell’Unione europea» e nel dubbio è stato doveroso «sollevare un rinvio pregiudiziale». Il Viminale dal canto suo si costituirà di fronte alla Corte di giustizia europea per sostenere le proprie ragioni ma i tempi per dirimere la questione si preannunciano lunghi. Gli occhi di tutti sono adesso puntati sul prossimo 4 dicembre quando la Cassazione dovrà pronunciarsi in merito alla possibilità dei giudici di agire autonomamente oppure di doversi attenere alla lista dei Paesi sicuri stilata dal governo.

Intanto dal fronte dell’opposizione il Pd parla di «figura barbina da parte del governo, il quale dimostra che con le forzature e con i trucchetti per aggirare la legge non si va da nessuna parte. L’unico effetto è quello di condannare persone esauste, che arrivano in Europa per scappare da violenze e discriminazioni, a nuovi viaggi e trasferimenti estenuanti. Una scelta crudele e vergognosa che sta peraltro determinando danni enormi al bilancio dello Stato», sostiene la deputata dem, Debora Serracchiani, che aggiunge: «Il tribunale di Roma ha applicato la legge in modo impeccabile che non può prescindere dalla normativa europea».

E a Palazzo Madama il capogruppo di Italia Viva, Enrico Borghi, chiede che il ministro dell’Interno riferisca al Senato «e spieghi cosa sta accadendo. Noi – aggiunge – abbiamo dei poliziotti che controllano il nulla in terra d’Albania mentre dovrebbero essere qui in Italia a controllare l’ordine pubblico davanti alle scuole e nelle strade». Nella stessa Aula il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, definisce i magistrati «eversivi», annunciando di aver chiesto un’ispezione anche nei confronti della giudice Silvia Albano – componente della sezione immigrazione del tribunale capitolino – «perché non si capisce come mai lei abbia anticipato in un comizio di Magistratura Democratica la decisione del tribunale di oggi». Parole a cui replicano i senatori del gruppo M5s: Siamo ad un attacco ai pilastri dell’ordinamento repubblicano».