Migranti intossicati da monossido in Porto Vecchio a Trieste

agenzia

Saranno sottoposti a ossigenoterapia e poi camera iperbarica

TRIESTE, 21 FEB – Un gruppo di otto migranti è rimasto intossicato la notte scorsa da monossido di carbonio sprigionatosi da un fuoco acceso mentre dormivano in una struttura abbandonata e fatiscente del Porto Vecchio di Trieste. Gli otto sono stati soccorsi e portati all’ospedale di Cattinara in condizioni serie ma non in pericolo di vita. In mattinata, come ha reso noto l’azienda sanitaria Asugi, saranno sottoposti dapprima a ossigenoterapia e successivamente saranno posti in camera iperbarica.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA