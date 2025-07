Migranti: nuovo fermo a Lampedusa per il veliero Nadir

agenzia

Dopo aver sbarcato 59 persone. La ong, 'è scandaloso'

ROMA, 07 LUG – Le autorità italiane hanno bloccato il veliero Nadir dopo aver sbarcato a Lampedusa 59 migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale. Si tratta del secondo fermo in un mese per l’imbarcazione della ong tedesca ResqShip. “Non ci è permesso salpare – accusa la ong – perché facciamo ciò che l’Ue si rifiuta di fare: proteggere la vita delle persone in mare. Invece di onorare il proprio mandato, l’Unione Europea si concentra sulla repressione degli sforzi civili volti a proteggere i diritti umani fondamentali. Questo è scandaloso!”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA