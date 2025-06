Migranti: Ocean Viking arrivata a Marina di Carrara

agenzia

Con 70 migranti: per nave ong 3/o sbarco in Toscana in 3 mesi

E’ arrivata stamani al porto di Marina di Carrara (Massa-Carrara) la nave Ocean Viking della Sos Mediterranee con a bordo 70 migranti. Tra loro anche un paio di minori non accompagnati. La nave è entrata in porto puntuale alle 9, raggiungendo lo scalo apuano dopo aver tratto in salvo nei giorni scorsi 70 migranti nelle acque del Mediterraneo meridionale. Per la Ocean Viking è la terza volta a Marina di Carrara in poco più di tre mesi. Complessivamente invece per lo scalo apuano quello di oggi è il diciottesimo sbarco dal 2023, il quarto del 2025. Le operazioni di accoglienza e le procedure di sbarco sono coordinate dalla Prefettura di Massa-Carrara. In banchina i volontari, il supporto sanitario e le forze dell’ordine, oltre al personale dell’Autorità portuale e della Capitaneria di porto. I migranti riceveranno i primi controlli a bordo, per poi essere accompagnati a piccoli gruppi con i pullman nei padiglioni del vicino complesso fieristico di Imm-CarraraFiere per le procedure di identificazione e visite mediche. Dopo essere stati rifocillati, i migranti partiranno per le strutture di accoglienza selezionate.

