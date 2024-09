agenzia

Tra di loro anche 39 bambini e minori non accompagnati

ROMA, 31 AGO – La nave Sea-Watch 5 ha soccorso quattro imbarcazioni in difficoltà, nel Mediterraneo, traendo in salvo complessivamente 289 migranti. “Tra loro ci sono anche 38 tra bambini e minori, diversi dei quali non accompagnati”. Lo rende noto la stessa ong.

