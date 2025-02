Migranti trasferiti dall’Albania presentano primi ricorsi

agenzia

Circa la metà dei 43 ai quali è stata negata la protezione

BARI, 06 FEB – Circa la metà dei 43 migranti riportati in Italia nei giorni scorsi dal centro per il rimpatrio in Albania hanno depositato il ricorso contro il diniego della richiesta di protezione internazionale. Lo apprende l’ANSA. I migranti, che provengono da Egitto e Bangladesh, sono arrivati a Bari sabato scorso, dopo la decisione dei giudici della Corte d’Appello di Roma di non convalidare il loro trattenimento nel centro di Gjader.

