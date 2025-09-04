Milanese da giugno fermato in Burkina Faso, liberato

agenzia

Consegnato all'Aise e rientrato in Italia 23enne Luca Scarpato

ROMA, 04 SET – Un italiano di 23 anni originario di Milano, Luca Scarpato, fermato lo scorso 11 giugno dalle autorità del Burkina Faso nella capitale Ouagadougou perchè sospettato di appartenere ad un gruppo paramilitare, è stato rilasciato oggi e consegnato ad un team dell’Aise che lo ha riportato in Italia su un aereo atterrato da poco a Ciampino. Lo apprende l’ANSA. Il giovane è stato liberato dopo una fitta mediazione sul canale intelligence. Il fermo non era stato reso noto in accordo con la famiglia per favorire una soluzione del caso.

