Milano, per i giudici “Vallanzasca può lasciare il carcere”: trasferito in casa di cura

Giudiziaria

I segnali di decadimento cognitivo sono iniziati da gennaio del 2023: Vallanzasca non è più autosufficiente e non riesce a esprimere un ragionamento compiuto

Nell’udienza di tre giorni fa, lo stesso pg di Milano Giuseppe De Benedetto si era associato al parere di avvocati e medici chiedendo al tribunale il differimento della pena perché risultava “accertata la condizione di demenza” di Vallanzasca e la sua “incompatibilità conclamata” con il carcere.

I segnali di decadimento cognitivo sono iniziati da gennaio del 2023: Vallanzasca non è più autosufficiente e non riesce a esprimere un ragionamento compiuto. Una condizione “incompatibile con il carcere”, non attrezzato ad accogliere e sostenere una persona con demenza, e che non gli consente “neppure di percepire la finalità della reclusione e il senso della pena” sostiene la difesa, rappresentata dagli avvocati Corrado Limentani e Paolo Muzzi. In aula, Muzzi ha ricordato come la detenzione rappresenti “un fattore peggiorativo delle condizioni cliniche” di fronte a una malattia, certificata da più medici, che è una spirale verso il basso.