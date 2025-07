Milano, il sindaco Beppe Sala indagato: perché e di cosa è accusato dalla Procura

l'inchiesta

Il primo cittadino sotto indagine insieme ad altre 73 persone: è bufera sulla sua Giunta

Sono due i reati contestati al sindaco di Milano, Beppe Sala, nell’inchiesta sull’urbanistica che vede iscritti nel registro degli indagati complessivamente 74 persone. Il primo cittadino è iscritto per «false dichiarazioni su qualità personali proprie o di altre persone» e concorso in «induzione indebita a dare o promettere utilità».

La prima accusa

Per quanto riguarda la prima fattispecie, prevista dall’articolo 496 del codice penale, gli inquirenti – secondo quanto emerge dagli atti – la collegano all’attestazione di assenza di conflitti di interesse dell’ex presidente della Commissione Paesaggio, Giuseppe Marinoni, con costruttori o progettisti di lavori esaminati dalla Commissione. Per i pm, Sala era a conoscenza dei conflitti, ma Marinoni – già indagato – nel dicembre del 2024 venne riconfermato come presidente dell’organismo – poi sciolto ad aprile – per il quinquennio 2025-2029. Secondo l’impianto accusatorio, il sindaco sarebbe «stato indotto dall’assessore Tancredi a scegliere Marinoni come presidente della Commissione Paesaggio, conferendogli un potere da cui è pacifico che sia Tancredi per primo a trarre illeciti benefici, e nella consapevolezza che dalla Coima di Catella, così come da altri imprenditori, Marinoni riceva incarichi privati che lo condizionano nelle decisioni sugli interventi di loro interesse».

La seconda accusa