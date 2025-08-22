Milano, revocati gli arresti per Manfredi Catella: il “re del mattone” torna il libertà

L'INCHIESTA

La decisione del Tribunale del riesame sul costruttore accusato di falso e corruzione

Manfredi Catella, il costruttore coinvolto nell’inchiesta sull’urbanistica a Milano, è tornato in libertà. Il Tribunale del riesame ha accolto l’istanza presentata dai suoi legali, revocando la misura degli arresti domiciliari disposta nei suoi confronti. L’accusa è di falso e corruzione.

I giudici del Riesame si sono presi tre giorni per valutare la richiesta della difesa. Le motivazioni, attese nei prossimi giorni, chiariranno se la decisione si basa sull’assenza di elementi indiziari gravi oppure su un venir meno delle ragioni cautelari che avevano giustificato la misura restrittiva.

L’imprenditore, fondatore e amministratore delegato di Coima, è uno dei principali protagonisti dello sviluppo immobiliare milanese degli ultimi anni. Livornese di nascita ma milanese d’adozione, laurea in economia alla Cattolica e master in pianificazione regionale e real estate al Politecnico di Torino, Catella è il fondatore del gruppo Coima. Con 30 anni di esperienza nei settori dell’investment management e del real estate. Tra le operazioni più rilevanti, la riqualificazione del quartiere Porta Nuova a Milano rappresenta uno dei più prestigiosi piani di riqualificazione urbana d’Europa, per un totale di 2 miliardi di euro di investimenti.