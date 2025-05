Milano ricorda Walter Tobagi, ‘ha cercato la verità’

agenzia

Commemorazione nella via dove è stato assassinato 45 anni fa

MILANO, 28 MAG – Milano ha ricordato il giornalista Walter Tobagi a 45 anni dal suo assassinio in un attentato terroristico del gruppo di estrema sinistra Brigata XXVIII marzo. Alla commemorazione, nella via dove è stato ucciso, hanno preso parte il sindaco Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia, il questore Bruno Megale, il presidente di Anpi Milano Primo Minelli e il vice direttore del Corriere della Sera, giornale dove Tobagi lavorava, Daniele Manca. Della famiglia era presente la figlia Benedetta Tobagi. “È una persona nella quale Milano si riflette molto, perché è una città che non vuole mai vedere negata la libertà di pensiero, di espressione, di guardare avanti, di essere innovativi – ha osservato Sala -. E alla fine Walter Tobagi ha pagato questo: la ricerca della verità. Ogni anno siamo qui, è una figura simbolo della nostra città, quindi è giusto e essere qua con la famiglia”. “Non ha avuto paura di fare inchieste su quel periodo – ha spiegato Manca -. Anche Milano deve essere grata a persone come lui”.

