Milano ripianta i 4.477 alberi abbattuti dal nubifragio del 2023

agenzia

Oggi piantumato simbolicamente un platano al parco Sempione

MILANO, 21 NOV – Nel giorno in cui si celebra la Giornata Nazionale dell’Albero a Milano prendono il via le piantumazioni dei 4.776 alberi caduti il 25 luglio 2023, durante il nubifragio che ha colpito la città. Il Comune aveva dato vita ad una raccolta fondi, ‘Milano per gli alberi’, con cui sono stati raccolti circa un milione 300mila milioni di euro. Grazie anche a queste donazioni il Comune mette a dimora tutti i 4.776 alberi caduti. Un platano è stato simbolicamente piantato oggi all’interno del parco Sempione, nei pressi dell’Acquario civico, dove l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi ha ringraziato i donatori e presentato il programma delle piantumazioni per la stagione agronomica 2024-2025. “Tutti, nessuno escluso, hanno dimostrato attraverso questo gesto concreto di avere a cuore Milano, il suo verde – ha detto l’assessora -, di essere consapevoli degli effetti che il cambiamento climatico può avere nei contesti urbani e anche del valore e dell’importanza che gli alberi hanno nelle città”. In totale, le piante – tra alberi, alberi forestali e arbusti – che saranno piantumate entro la stagione agronomica 2025/2026 sono oltre 25.800. Il Comune, anche con la collaborazione delle università, punta a piantare alberi che possono essere più resistenti ai fenomeni estremi, come ad esempio platani, tigli, bagolari, gleditsie e koerleuteria. Il patrimonio arboreo attuale della città conta più di 248mila alberi curati e gestiti dal Comune di Milano; le tre specie più diffuse sono l’acero (12% degli esemplari), il platano (9%) e il tiglio (8%).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA