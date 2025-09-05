Milano si prepara all’addio a Giorgio Armani: la camera ardente, i funerali e dopo l’apertura del testamento miliardario

In primo piano

Via vai di clienti nel negozio di via Manzoni anche solo per portare il cordoglio. Qualche fiore lasciato in via Bergognone o in via Borgonuovo, dove abitava e dove è deceduto con accanto il compagno Leo Dell’Orco e la famiglia

Milano si prepara a dare l’addio a Giorgio Armani, che ne è stato un simbolo di eccellenza. Domani mattina alle 9 aprirà la camera ardente all’Armani/Teatro in via Bergognone, accanto al suo quartier generale e al Silos, il museo che ospita la mostra sui suoi vent’anni di alta moda con Armani Privé.Resterà aperta fino alle 18 e con lo stesso orario anche domenica in modo che chiunque voglia possa dargli l’ultimo saluto. Lo hanno fatto attraverso ricordi o necrologi tanti colleghi del Made in Italy, da Miuccia Prada a Domenico Dolce e Stefano Gabbana, ma anche della moda francese a partire da Bernard Arnauld, il presidente e amministratore delegato del gruppo del lusso LVMH, che include Vuitton e Dior.Tutti potranno mettersi in fila ma, per volere dello stesso Armani, anzi del signor Armani, ci sarà una via preferenziale per i dipendenti. E proprio loro oggi lo ricordano con stima e affetto. «Ci trattava bene, ci salutava e non ci faceva caricare nemmeno le sue valigie in auto – ha ricordato un dipendente dell’Hotel Armani -. Era davvero un gentiluomo che ci mancherà moltissimo». Via vai di clienti nel negozio di via Manzoni anche solo per portare il cordoglio. Qualche fiore lasciato in via Bergognone o in via Borgonuovo, dove abitava e dove è deceduto con accanto il compagno Leo Dell’Orco e la famiglia. Qualcuno si ferma davanti ai manifesti in via Broletto.

Nonostante i 91 anni, quella di Armani è stata una morte in qualche modo inattesa, con un peggioramento improvviso. Dopo le dimissioni dall’ospedale, dove era stato a giugno, aveva ripreso il lavoro: l’acquisto della Capannina ne è una conferma, ma anche la revisione del lavoro per la sfilata dei cinquant’anni del brand e la festa già fissata per il 28 settembre nel cortile d’onore di Brera.È sempre rimasto lucido e ha deciso tutto lui stesso nei minimi dettagli, senza lasciare nulla al caso. Come sempre. Quindi ha chiesto che ci fosse la camera ardente aperta a tutti ma lunedì funerali privati, per evitare che la cerimonia diventasse esclusivamente una sfilata di vip.