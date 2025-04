Gintoneria, sospetto ictus per Davide Lacerenza: ricoverato in ospedale

Inchiesta

"Si parla di un piccolo problema neurologico - spiega all'Adnkronos il suo legale, l'avvocato Liborio Cataliotti"

Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria in via Napo Torriani ed ex compagno di Stefania Nobile, agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di droga e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, è stato ricoverato stamane in ospedale a Milano per un sospetto ictus. “Si parla di un piccolo problema neurologico – spiega all’Adnkronos il suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti -. E’ vigile e ho avuto modo di parlargli al telefono. Ho già chiesto il trasferimento dei domiciliari in ospedale”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA