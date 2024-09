Militare della Guardia Costiera salva nove persone

agenzia

L'imbarcazione completamente affondata nel Salernitano

SALERNO, 03 SET – Soccorse in mare nove persone nel Salernitano. Ad Acciaroli, un’unità da diporto con a bordo nove persone, posizionata al di fuori del tratto di mare riservato alla balneazione, a circa 250 metri dalla costa, è affondata velocemente. Ad accorgersene, un militare dell’ufficio locale marittimo – Guardia Costiera di Acciaroli, libero dal servizio, in spiaggia con la propria famiglia. Immediatamente ha allertato la struttura ricettiva ed è uscito in mare il pattino di salvataggio, su cui è salito anche il militare che ha coadiuvato le operazioni di salvataggio e recupero delle persone a bordo dell’unità da diporto ormai affondata, e che erano nel panico. Una volta giunti sul posto, ci si è resi conto che le persone da salvare erano tante e vi era una donna in evidente difficoltà. Il giovane si è tuffato in mare, recuperandola e aiutandola a salire sul pattino. In contemporanea sono giunti sul posto altri bagnini i quali, coordinati sempre dal militare, hanno provveduto al recupero delle altre persone presenti in mare. Le attività di soccorso sono state rese più ardue dal momento che le condizioni meteo marine non erano ottimali. Le nove persone a bordo dell’imbarcazione, una volta raggiunte la spiaggia, non hanno avuto bisogno di ulteriore assistenza medica.

