Mille a festa per 200, e 800 euro alcolici su tavolo ragazzini

agenzia

In un locale sulla costiera sorrentina, due denunciati

NAPOLI, 27 AGO – Un evento con mille persone, quando c’era un limite di 200 persone, ed 800 euro di alcolici venduti a un tavolo di soli minorenni: è successo a Marina di Cassano, località balneare della penisola sorrentina, dove i carabinieri hanno interrotto la festa e denunciato due persone. L’evento prevedeva un dj set con un performer da centinaia di migliaia di follower. Circa mille le persone presenti, tutte sul solarium di un lido di Marina di Cassano. I carabinieri sono intervenuti a notte fonda, interrompendo la serata al titolare dello stabilimento e ai presenti. All’evento, riferiscono i carabinieri, secondo quanto previsto dalle norme di sicurezza non avrebbero potuto partecipare più di 200 persone, mentre ce n’erano un migliaio. Inoltre, “al rischio concreto di sicurezza, si è aggiunta la vendita sconsiderata (nonché illegale) di alcolici ai minori. Su uno dei tavoli, circondato da sette ragazzini, uno scontrino da quasi 800 euro, tutti spesi per alcolici”. L’amministratore e il proprietario dell’attività sono stati identificati dai militari della stazione di Sorrento e denunciati.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA