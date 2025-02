Minacce a Jesurum, ‘attento a diventare una pietra d’inciampo’

agenzia

Giornalista denuncia una lettera minatoria. Solidarietà dall'Odg

MILANO, 25 FEB – Una lettera anonima dattiloscritta – ‘Attento alle tue esternazioni se non vuoi anche tu diventare una pietra d’inciampo lì davanti al tuo portone’ – è stata recapitata all’indirizzo dell’abitazione del giornalista e scrittore Stefano Jesurum, da sempre impegnato a difesa della libertà di espressione e convinto sostenitore di una soluzione per israeliani e palestinesi, fondata sul principio dei due popoli e due Stati. Lo rende noto l’Ordine dei giornalisti che sul suo sito internet esprime ‘la vicinanza e la più incondizionata solidarietà’ del presidente Carlo Bartoli e del Consiglio nazionale. Firma del Corriere della sera, Jesurum – che ha denunciato quanto accaduto alla Polizia – si è occupato per anni di questi temi, anche attraverso una rubrica dedicata sul magazine dello stesso quotidiano. Autore di numerose pubblicazioni, è stato a lungo consigliere nazionale dell’Ordine dei giornalisti. La lettera con l’indirizzo sulla busta scritto a mano e normalmente affrancata è stata recapitata con altra regolare corrispondenza. All’interno la minaccia scritta su strisce di carta dattiloscritte al pc e incollate su un foglio bianco e il riferimento alle pietre d’inciampo, che nella famiglia del giornalista non mancano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA