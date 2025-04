Minacce al sindaco di Ferrara, flash mob musicale solidale

agenzia

Fabbri: "Un bellissimo segno di vicinanza"

BOLOGNA, 09 APR – Il giorno dopo la lettera minatoria recapitata al sindaco di Ferrra Alan Fabbri, una trentina di musicisti della Amf – Scuola di Musica di Ferrara ha suonato in Darsena, una delle piazze citate dalla missiva anonima. Proprio la musica e gli eventi erano infatti al centro della missiva anonima che diceva a Fabbri: “Faremo molto male a te e alla tua famiglia se quest’estate sentiremo suonare di sera o di notte anche solo una chitarra qui in Darsena, in piazza Trento Trieste o in piazza Ariostea”. Nel pomeriggio, si sono ritrovati i musicisti con un flash mob, spiega il Comune, in risposta alla lettera. “Ringrazio chi ha partecipato a questo bel gesto. Il flash mob che questi ragazzi hanno realizzato è un bellissimo segno di vicinanza, che si unisce ai tanti messaggi di supporto ricevuti in queste ore, da parte della politica, ma anche di tantissimi cittadini”, ha detto Fabbri.

