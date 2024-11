Minacce di morte a presidente di ong sarda pro Israele

agenzia

La sede dell'associazione era già stata oggetto di vandalismi

CAGLIARI, 31 OTT – Dopo gli atti di vandalismo contro la sede dell’associazione pro Israele “Chenàbura” di Cagliari, ora al suo presidente Mario Carboni sono arrivate minacce di morte via mail. Lo denuncia lo stesso Carboni, a cui è stato augurato di “morire nei forni”. “Al di là del linguaggio che purtroppo ricorda troppo da vicino un periodo storico passato, tanto tragico quando ormai, pensavamo sbagliando, universalmente condannato – commenta il presidente dell’associazione pro Israele – è il clima intimidatorio e di stampo antisemita in generale che spaventa e palesa un’intolleranza violenta di parti della società verso chi la pensa diversamente. L’associazione Chenàbura Sardos pro Israele si occupa di ebraismo e della riscoperta delle radici ebraiche nella tradizione sarda. E’ anche un punto di riferimento per gli ebrei sardi e per coloro che hanno interesse verso la cultura giudaico cristiana”. Carboni ha già presentato formale denuncia alla polizia. Nella mail sono riportate frasi irrepetibili e il presidente dell’associazione viene accusato di essere “fiancheggiatore di uno Stato terrorista”. “Non ci facciamo intimidire – prosegue – anche perchè la narrazione a senso unico perpetrata da certe parti politiche anche sarde non fa altro che accrescere il numero di coloro che di questa ne sono stanchi e disgustati”. “Vorrei assicurare ai miei odiatori che le minacce di morte prematura nei miei confronti non gioveranno alla risoluzione della questione mediorientale, a riportare i rapiti israeliani a casa e a liberare il territorio della Palestina e del Libano dai terroristi che tanto dolore hanno seminato nelle due popolazioni civili”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA