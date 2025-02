Minacce di morte contro sindaco Nuorese, indagano i carabinieri

agenzia

Scritte intimidatorie e croci su cabina elettrica a Orgosolo

NUORO, 22 FEB – Scritte intimidatorie contro il sindaco di Orgosolo (Nuoro) sono apparse questa notte su un muro di una cabina elettrica del comune della Barbagia. Con una bomboletta spray qualcuno ha tracciato più volte la parola “vergogna” aggiungendo anche qualche insulto e delle croci come chiaro segnale di minaccia di morte. Le scritte sono state ritrovate in via S’Iscala dove non sono presenti telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Pasquale Mereu non ha ancora sporto denuncia. Sull’episodio indagano i carabinieri del comando provinciale di Nuoro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA