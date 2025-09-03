Minaccia con un coltello moglie e figlie, arrestato a Treviso

agenzia

La Polizia è intervenuta su segnalazione di una vicina

TREVISO, 03 SET – Un uomo di 50 anni è stato arrestato a Treviso dalla polizia, intervenuta su richiesta di una vicina di casa che, dopo aver udito delle urla, lo aveva visto attraverso una finestra minacciare la moglie con un coltello da cucina. In evidente stato di alterazione da alcol, l’uomo, che nel frattempo aveva provocato alla consorte alcune ferite – poi giudicate guaribili in pochi giorni – è accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto riportato dalla moglie l’uomo era solito a comportamenti violenti anche nei confronti delle due figlie, una delle quali minorenne. E’ stato allontanato dalla casa familiare con obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Originario dello Sri Lanka, sarà anche privato del titolo di soggiorno rilasciato alcuni anni fa per ricongiungimento con la moglie.

