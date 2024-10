Minaccia e inveisce contro addetti sportello ospedale, arrestato

agenzia

Reggio Calabria. Bloccato dai poliziotti, aveva un cacciavite

REGGIO CALABRIA, 15 OTT – Momenti di concitazione si sono vissuti al Centro unico prenotazioni dell’ospedale Morelli di Reggio Calabria dove un uomo di 53 anni, con precedenti di polizia e già sottoposto a libertà vigilata, prima di essere bloccato, ha dato in escandescenze inveendo contro gli addetti allo sportello. L’uomo, una volta intervenuti sul posto gli agenti delle Volanti, allertati da alcune segnalazioni giunte alla sala operativa della Questura, è stato arrestato in flagranza di reato per resistenza, minaccia, violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I poliziotti, quando sono arrivati nel nosocomio, hanno trovato un uomo di robusta costituzione che si rivolgeva minacciosamente contro gli addetti allo sportello. Sul posto erano già presenti le guardie giurate, in servizio presso l’ospedale, ed un agente della Polizia di Stato libero dal servizio che, dopo essersi qualificato, in attesa dell’arrivo delle volanti, ha cercato di contenere l’aggressività dell’uomo, impedendogli anche di estrarre ed utilizzare un cacciavite che aveva nascosto nel proprio borsello. A causa della colluttazione con l’uomo, che è stato anche denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, minaccia, violenza e lesioni ad incaricato di pubblico servizio, interruzione di pubblico servizio e porto abusivo di strumenti atti ad offendere, i poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure mediche.

