Minaccia la ex davanti alla figlia di tre anni, arrestato

agenzia

Nel Napoletano provvidenziale l'intervento dei carabinieri

POLLENA TROCCHIA, 30 MAG – Minacciata mentre è alla guida dell’auto. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che hanno arrestato un 34enne, ex compagno della donna. Le accuse sono di atti persecutori aggravati. È accaduto a Pollena Trocchia, dove i militari della tenenza di Cercola in servizio di controllo del territorio, hanno notato una scena insolita all’interno dell’area di sosta di un parco giochi. Un uomo era infatti in piedi vicino ad un’auto ma con il busto all’interno dell’abitacolo, dove si trovavano due donne e una bambina. Alla vista della pattuglia, una delle presenti ha iniziato a suonare il clacson per attirare l’attenzione. I militari sono allora immediatamente intervenuti e hanno bloccato l’uomo prima che potesse fuggire. La donna alla guida, visibilmente scossa, ha raccontato di essere stata aggredita dall’ex, che già in passato l’avrebbe minacciata e molestata. L’uomo avrebbe cercato di forzare l’ingresso nell’auto, bloccando le mani della donna e strattonandola davanti alla figlia di soli 3 anni. Accompagnata in caserma insieme alla testimone che era con lei, la vittima ha fornito un racconto dettagliato delle minacce, dei comportamenti ossessivi e intimidatori e della forte paura che da tempo stava condizionando le sue giornate. Ha spiegato, inoltre, di aver modificato le proprie abitudini per evitare incontri con l’uomo, che più volte avrebbe cercato di riavvicinarsi con la scusa della figlia, tentando anche contatti fisici non voluti ed esercitando pressioni psicologiche. L’uomo è stato arrestato e ora si trova in carcere in attesa di giudizio.

