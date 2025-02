Minime miti e piogge sparse ma a San Valentino arriva la neve

agenzia

Ilmeteo.it, previsto freddo al Nord e su parte del Centro

ROMA, 12 FEB – Condizioni quasi autunnali con minime molto miti e piogge sparse, concentrate soprattutto sul settore tirrenico centrale. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per le prossime 48 ore secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Da venerdì 14 Febbraio però un ciclone investirà l’Italia portando freddo e neve al Nord e su parte del Centro. “Nelle prossime ore – afferma Tedici – sono previsti temporali fuori stagione lungo le coste liguri e tirreniche, in Toscana e localmente verso il resto delle regioni centrali. Un quadro autunnale con fenomeni tardo-estivi. Anche giovedì le regioni centrali, specie tirreniche, vedranno qualche pioggia a carattere sparso”. Per San Valentino, un ciclone colmo di aria fredda porterà neve in serata in Emilia e in Veneto fino in pianura. Specialmente nella notte tra venerdì e sabato si prevedono fiocchi da Bologna a Piacenza e probabili anche tra Padova e Rovigo. Sabato le temperature crolleranno di 8-10 gradi sia nei valori minimi sia nei valori massimi. La neve dovrebbe cadere diffusa, ancora in pianura, fino all’ora di pranzo. Nel pomeriggio nevicherà in collina tra Emilia Romagna e regioni centrali, mentre domenica il tempo migliorerà quasi ovunque salvo ultimi fenomeni al Sud e sul Medio Adriatico, nevosi sull’Appennino centro-meridionale oltre i 700-900 metri. Nel dettaglio – Mercoledì 12. Al Nord: cieli grigi e locale pioviggine. Al Centro: piogge su Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Al Sud: prevalentemente soleggiato. – Giovedì 13. Al Nord: cieli grigi con occasionale pioviggine. Al Centro: piogge sparse localmente moderate. Al Sud: nubi in aumento. – Venerdì 14. Al Nord: maltempo al Nordest. Al Centro: peggioramento con neve in collina. Al Sud: nuvoloso con isolate piogge. Tendenza: Per San Valentino brutto tempo, freddo e neve

