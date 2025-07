Ministero,10mila detenuti possono avere misure alternative

agenzia

Task force con magistrati e carceri per definire le posizioni

ROMA, 15 LUG – Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha accertato che 10.105 detenuti cosiddetti definitivi sono potenzialmente fruitori di misure alternative alla detenzione in carcere. Per questo – viene spiegato in una nota – al ministero della Giustizia è stata istruita una task force che ha già attivato interlocuzioni con la magistratura di sorveglianza e con i singoli istituti penitenziari per favorire la definizione delle posizioni.

