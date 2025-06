Ministra Bernini visita ateneo Viterbese distrutto da fiamme

agenzia

'Oggi è il primo giorno della ricostruzione'

ROMA, 05 GIU – “Questo non è il giorno dopo un incendio, ma è il primo giorno di una rigenerazione”. Così, oggi pomeriggio la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini, che era in visita a Viterbo, nella facoltà di Agraria dell’Unitus andata completamente distrutta in un incendio scoppiato ieri mattina. La ministra, appena arrivata nel capoluogo è stata accolta nella sede del rettorato di via Santa Maria in Gradi, dal rettore Stefano Ubertini e dalla sindaca Chiara Frontini. Poi Bernini si è voluta recare in via Camillo De Lellis per vedere di persona l’entità dei danni alla struttura che, ha ispezionato personalmente indossando un casco rosso da vigile del fuoco. “Siamo qui per ricostruire e per farlo nel più breve tempo possibile – ha continuato Bernini – L’università della Tuscia, c’è e continuerà ad esistere. Il messaggio che vogliamo trasmettere è che l’università è un’istituzione che va in continuità con sé stessa; quindi, qualunque cosa succeda noi ci siamo per farla ripartire, anzi per non farla nemmeno interrompere e riportarla a regime nel più breve tempo possibile”. Poi alla domanda se sono previsti fondi per il rifacimento, la ministra ha risposto: “Io ho una buona cassaforte – ha detto Bernini – , soprattutto per la parte immobiliare che riguarda non solo il Pnrr, ma sono proprio fondi nostri a cui l’Università della Tuscia ha già attinto, e che saranno una buona base per ricominciare a ricostruire anche in questo caso. Piu che il Governo tenderei a dire, che ce la posso fare io come Ministero”.

