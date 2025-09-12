Ministro Esteri Venezuela, ‘diritti di Trentini non violati’

agenzia

Intervista a Cnn: 'Azione legale seguirà il suo corso'

VENEZIA, 12 SET – “Conosco bene il caso di Alberto Trentini, i suoi diritti umani non sono stati violati: ha un avvocato, è sotto processo, c’è un’azione legale e seguirà il suo corso”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri del Venezuela, Ivàn Gil, in un’intervista a Cnn Venezuela, rispondendo a una domanda sul cooperante veneziano detenuto nel Paese sudamericano da 300 giorni. Gil parla dalle tensioni con il governo Usa sulle strategie antidroga; al termine, interrogato sulla vicenda Trentini, il ministro dice di conoscere ‘molto bene questo caso’. Trentini ‘ha un avvocato, è sotto processo. C’è un’azione legale in corso. C’è un procedimento che deve essere rispettato. In Venezuela ci sono migliaia di tribunali che rappresentano tutte le nazionalità: colombiani, peruviani, italiani, accusati di molti reati. Il più comune è il traffico di droga’, conclude Gil.

