Minorenne in stato di choc in strada, si indaga per abusi

In Abruzzo. 'Non ricordo nulla', il racconto della 14enne

PESCARA, 08 SET – Seminuda e in stato di choc. Così è stata trovata una 14enne nelle vicinanze di un negozio a Castel di Sangro, a pochi passi dal palazzetto dello sport dove si teneva il September Fest. La giovane, portata al pronto soccorso del centro in provincia dell’Aquila, è stata poi trasferita all’ospedale di Sulmona in codice rosa, quello assegnato alle presunte vittime di abusi o violenze sessuali. Ai medici ha detto di non ricordare nulla della serata trascorsa. A riportare la notizia oggi sono il Centro e il Messaggero, spiegando che la ragazza è stata trovata alle 6 del mattino in stato confusionale. Sull’episodio indagano i carabinieri di Castel di Sangro che hanno trasmesso il referto medico alla procura di Sulmona. Secondo quanto riferito dai quotidiani, i magistrati hanno aperto un fascicolo con l’ipotesi di presunta violenza sessuale. Nelle prossime ore saranno ascoltati i partecipanti al festival, che ogni anno richiama migliaia di ragazzi in città, e anche le persone che erano in compagnia della ragazza prima che perdesse i sensi.

