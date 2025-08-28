Minorenne non rientra in carcere dopo permesso, avviate ricerche

agenzia

A dare l'allarme personale dell'istituto penale di Potenza

POTENZA, 28 AGO – Un ragazzo di 17 anni non è rientrato nel carcere minorile di Potenza al termine di un permesso premio di due giorni. Allo scadere del permesso il personale dell’istituto penale per i minorenni del capoluogo lucano ha dato l’allarme e sono state avviate le ricerche. Sulla vicenda sono a lavoro gli agenti della polizia penitenziaria, la polizia di Stato ed i carabinieri.

