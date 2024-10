Minorenne ucciso, forse lite dopo un appuntamento

agenzia

Una ventina di colpi esplosi da due o tre armi

NAPOLI, 24 OTT – Forse si erano dati appuntamento per dirimere una questione e la discussione sarebbe degenerata fino a sfociare in omicidio: è stato colpito alle spalle, mentre scappava, Emanuele Tufano, 15 anni, ucciso da un singolo proiettile stanotte a Napoli. Il giovane, incensurato, studiava e lavoravanel quartiere Sanità della città dove la sua famiglia ha una trattoria. I due ragazzi che si sono recati in ospedale hanno 14 e 17 anni e sarebbero suoi amici. Pare ci fossero pure loro la scorsa notte in via Carmeniello al Mercato, all’angolo con corso Umberto I, dove Emanuele ha trovato la morte. La sparatoria si è registrata verosimilmente mentre era in corso un inseguimento lungo questo vicolo: la Polizia Scientifica ha riscontrato i segni di una ventina di colpi d’arma da fuoco esplosi da 2-3 armi da fuoco, l’ultimo nella vetrina di un negozio che si trova ad angolo con il corso Umberto I. Sulla base di un primo sopralluogo pare che non siano riconducibili alla scorsa notte invece i segni dei colpi d’arma da fuoco riscontrati su un cassonetto. La circostanza è però al vaglio delle relazioni tecniche balistiche.

